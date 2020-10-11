В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом достиг 0,5%

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане темп прироста COVID-19 составил 0,5%. Это один из наименьших показателей по стране.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб, наименьший темп прироста коронавируса зарегистрирован в Чечне (0,3%) и Чувашии (0,4%).

Третье место с Татарстаном разделили Башкирия, Тыва, Московская и Тульская области, Чукотский автономный округ.

Фото: realnoevremya.ru

9 октября в республике темп прироста заболеваемости коронавирусом составил 0,4%. Ранее он был равен 0,3%.

