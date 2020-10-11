В Москве озвучили лайт-вариант борьбы с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города проконтролируют перевод сотрудников организаций на удаленный режим работы.

В интервью телеканалу «Россия-1" он сообщил, что другого варианта нет борьбы с распространением коронавируса нет: «На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается»

Фото: realnoevremya.ru

По указу мэра Москвы с 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. За отказ в переводе сотрудников на «удаленку» Собянин пригрозил санкцими.

