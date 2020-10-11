Новости общества

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Москве озвучили лайт-вариант борьбы с коронавирусом

10:17, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве озвучили лайт-вариант борьбы с коронавирусом
Фото: wikimedia.org dit.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города проконтролируют перевод сотрудников организаций на удаленный режим работы.

В интервью телеканалу «Россия-1" он сообщил, что другого варианта нет борьбы с распространением коронавируса нет: «На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается»

Фото: realnoevremya.ru

По указу мэра Москвы с 5 по 28 октября московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. За отказ в переводе сотрудников на «удаленку» Собянин пригрозил санкцими.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также