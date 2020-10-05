Главное о коронавирусе на 5 октября: обеззараженное метро в Казани, ограничения на 2 года и смерть Кэндзо

Перепутанные анализы



За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса, все контактные. Три человека госпитализировано, 24 лечатся дома.



Всего на 5 октября в Татарстане зарегистрировано 7 364 случаев COVID-19.



Выздоровело за весь период 6270 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.

Отдыхавшие в Турции казанцы Марина и Иван В., ставшие тест на коронавирус по прилету, пожаловались, что их анализы отправились на посторонний электронный ящик. Они опасаются, что их анализы на COVID-19 могли перепутать в спешке.

В Казани запустили новый поезд в метро, оснащенный системой обеззараживания воздуха. Поезд прибыл в Татарстан еще в мае, однако начал работу в метро только на днях.

Гава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства региона рассказала, что заболеваемость коронавирусом растет Апастовском, Буинском и Пестречинском муниципальных районах Татарстана.

Патяшина сообщила, что в Татарстане коронавирусом заразились семь студентов. Всего Роспотребнадзор проверил 56 объектов вузов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм были выявлены только в четырех заведениях.



В Роспотребнадзоре назвали плачевной ситуацию с ношением масок в автобусах Казани

Россияне не хотят делать прививку от COVID-19



За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 181 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 225 889 человек, а выздоровевших — до 982 324 человек.



Зафиксировано 117 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 475 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 48 млн тестов на коронавирус, в том числе 358 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230,1 тыс. человек.

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что частичные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сохранятся в России еще на 1-2 года.

Терапевт Лариса Алексеева назвала обычную маску, которая используется неправильно, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Она назвала «неэффективными носителями масок» людей, которые используют одни и те же повязки в течение 10—15 дней.

Фото Ильи Репина

73% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. О готовности сообщили 23% опрошенных, еще 4% сказали, что уже переболели коронавирусом, поэтому прививка им не нужна.

Московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возращение пропускного режима.



В Минпросвещения РФ сообщили, что на карантин в России ушли не 3% школ, как сообщалось ранее, а 0,29%.

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

Фото mos.ru

Инфекционист Валерий Безносенко прокомментировал сообщения о мультисистемном воспалительном синдроме, который может быть связан с коронавирусом. По словам врача, пока нельзя сказать, кто из переболевших пациентов находится в зоне риска. Из-за такого синдрома в иммунной системе происходит сбой, и она начинает атаковать собственные клетки организма.

Журналист и телеведущий Владимир Познер выступил за наказание тех, кто не соблюдает ограничения, введенные из-за коронавируса и предложил им «пожить в вольере», ведь там они «не могут навредить никому, кроме себя».

Белый дом готов к провокациям

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 35 163 114 человек, 1 037 122 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 418 107). На второй строчке — Индия (6 623 815), на третьей — Бразилия (4 915 289). Россия на четвертом месте (1 209 039), на пятом — Колумбия (855 052).



Больше всего смертей зафиксировано в США (209 725). За ними следуют Бразилия (146 352), Индия (102 685), Мексика (79 088) и Великобритания (42 440).



Во Франции в возрасте 81 года умер японский дизайнер, основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада после заражения коронавирусом. Он скончался в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен, которая находится в западном пригороде Парижа.

Президент США Дональд Трамп не рассказал на телевидении о первом положительном тесте на коронавирус в ожидании результатов более тщательной проверки. Трамп получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19 еще до выхода в эфир.

Белый дом готов к провокациям противников во время болезни президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Власти Франции из-за роста количества заболевших от коронавируса объявили столицу страны зоной максимальной опасности. Ограничения пока коснулись ресторанов и учебных заявлений. Согласно новым протоколам санитарной безопасности, посетители кафе и ресторанов должны быть идентифицированы, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Оплата счета теперь принимается только у столика клиента, а между ними должна быть полутораметровая дистанция. Учащиеся парижских вузов перейдут на дистанционное обучение.

Президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Его кортеж проехал мимо небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках. После этого президент США вернулся в больницу.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после почти полугодового перерыва восстановлен в Чехии в понедельник из-за распространения нового коронавируса.

Маргарита Головатенко