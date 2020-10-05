Главное о коронавирусе на 5 октября: обеззараженное метро в Казани, ограничения на 2 года и смерть Кэндзо
Перепутанные анализы
За последние сутки в Татарстане подтвердились 27 новых случаев коронавируса, все контактные. Три человека госпитализировано, 24 лечатся дома.
Всего на 5 октября в Татарстане зарегистрировано 7 364 случаев COVID-19.
Выздоровело за весь период 6270 человек, в том числе 4 за минувшие сутки.
- Отдыхавшие в Турции казанцы Марина и Иван В., ставшие тест на коронавирус по прилету, пожаловались, что их анализы отправились на посторонний электронный ящик. Они опасаются, что их анализы на COVID-19 могли перепутать в спешке.
- В Казани запустили новый поезд в метро, оснащенный системой обеззараживания воздуха. Поезд прибыл в Татарстан еще в мае, однако начал работу в метро только на днях.
- Гава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства региона рассказала, что заболеваемость коронавирусом растет Апастовском, Буинском и Пестречинском муниципальных районах Татарстана.
- Патяшина сообщила, что в Татарстане коронавирусом заразились семь студентов. Всего Роспотребнадзор проверил 56 объектов вузов. Нарушения санитарно-эпидемиологических норм были выявлены только в четырех заведениях.
- В Роспотребнадзоре назвали плачевной ситуацию с ношением масок в автобусах Казани
Россияне не хотят делать прививку от COVID-19
За последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 181 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 225 889 человек, а выздоровевших — до 982 324 человек.
Зафиксировано 117 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 21 475 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 48 млн тестов на коронавирус, в том числе 358 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 230,1 тыс. человек.
- Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что частичные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сохранятся в России еще на 1-2 года.
- Терапевт Лариса Алексеева назвала обычную маску, которая используется неправильно, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Она назвала «неэффективными носителями масок» людей, которые используют одни и те же повязки в течение 10—15 дней.
- 73% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. О готовности сообщили 23% опрошенных, еще 4% сказали, что уже переболели коронавирусом, поэтому прививка им не нужна.
- Московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возращение пропускного режима.
- В Минпросвещения РФ сообщили, что на карантин в России ушли не 3% школ, как сообщалось ранее, а 0,29%.
- Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт в подходе к лечению больных COVID-19 в московских стационарах. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, стандартом стационарной помощи при лечении COVID-19 становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при цитокиновом шторме, а также технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.
- Инфекционист Валерий Безносенко прокомментировал сообщения о мультисистемном воспалительном синдроме, который может быть связан с коронавирусом. По словам врача, пока нельзя сказать, кто из переболевших пациентов находится в зоне риска. Из-за такого синдрома в иммунной системе происходит сбой, и она начинает атаковать собственные клетки организма.
- Журналист и телеведущий Владимир Познер выступил за наказание тех, кто не соблюдает ограничения, введенные из-за коронавируса и предложил им «пожить в вольере», ведь там они «не могут навредить никому, кроме себя».
Белый дом готов к провокациям
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 35 163 114 человек, 1 037 122 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 418 107). На второй строчке — Индия (6 623 815), на третьей — Бразилия (4 915 289). Россия на четвертом месте (1 209 039), на пятом — Колумбия (855 052).
Больше всего смертей зафиксировано в США (209 725). За ними следуют Бразилия (146 352), Индия (102 685), Мексика (79 088) и Великобритания (42 440).
- Во Франции в возрасте 81 года умер японский дизайнер, основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада после заражения коронавирусом. Он скончался в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен, которая находится в западном пригороде Парижа.
- Президент США Дональд Трамп не рассказал на телевидении о первом положительном тесте на коронавирус в ожидании результатов более тщательной проверки. Трамп получил положительный результат экспресс-теста на COVID-19 еще до выхода в эфир.
- Белый дом готов к провокациям противников во время болезни президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
- Власти Франции из-за роста количества заболевших от коронавируса объявили столицу страны зоной максимальной опасности. Ограничения пока коснулись ресторанов и учебных заявлений. Согласно новым протоколам санитарной безопасности, посетители кафе и ресторанов должны быть идентифицированы, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Оплата счета теперь принимается только у столика клиента, а между ними должна быть полутораметровая дистанция. Учащиеся парижских вузов перейдут на дистанционное обучение.
- Президент США Дональд Трамп ненадолго покинул больницу, чтобы поприветствовать сторонников. Его кортеж проехал мимо небольшой толпы его сторонников по перекрытому проспекту. Трамп из машины не выходил, но махал из-за закрытого окна рукой. Он был в маске, с ним в машине были другие люди, также в масках. После этого президент США вернулся в больницу.
- Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после почти полугодового перерыва восстановлен в Чехии в понедельник из-за распространения нового коронавируса.
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