Врач назвала маску одним из самых опасных предметов при пандемии коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Терапевт Лариса Алексеева назвала обычную маску, которая используется неправильно, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса.

Она выделила людей, которые используют одни и те же повязки в течение 10—15 дней, «неэффективными носителями масок».

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — передает слова Алексеевой «Вечерняя Москва».

realnoevremya.ru

Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

