Врач назвала маску одним из самых опасных предметов при пандемии коронавируса
Терапевт Лариса Алексеева назвала обычную маску, которая используется неправильно, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса.
Она выделила людей, которые используют одни и те же повязки в течение 10—15 дней, «неэффективными носителями масок».
«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно», — передает слова Алексеевой «Вечерняя Москва».
Медик подчеркнула, что носить маски необходимо в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, а также утилизировать в герметичном пакете.
Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.
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