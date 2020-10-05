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Вирусолог спрогнозировал, когда в России могут снять ограничения по коронавирусу

02:31, 05.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог спрогнозировал, когда в России могут снять ограничения по коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов предположил, что частичные ограничения, связанные с распространением коронавируса, сохранятся в России еще на 1-2 года.

Они продлятся до тех пор, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами». Чепурнов считает, что сейчас жесткий карантин вводить не нужно, потому что это может повлиять на экономику.

realnoevremya.ru

Кроме того, сейчас ученые не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса, передает URA.RU.

Ранее профессор МГУ предположил, что следующий всплеск коронавируса в России возможен весной 2021 года.

ОбществоМедицина
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