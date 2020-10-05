В Роспотребнадзоре назвали плачевной ситуацию с ношением масок в автобусах Казани

Ситуация по заболеваемости коронавирусом пока остается стабильной, но напряженной, сообщила сегодня на «деловом понедельнике» замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

За последнюю неделю она отметила ежедневный прирост по COVID-19 «буквально по одному — два случая к тем значениям, которые имели на предыдущих неделях». По словам Трофимовой, тревожит ситуация в общественном транспорте. Неделю назад в Казани проверили соблюдение мер безопасности в автобусах. На 14 маршрутах из 37 ситуацию спикер назвала плачевной: кондукторы и большинство пассажиров не использовали маски.

kzn.ru

За сентябрь проверили 5 116 автобусов, выявили почти 3 тысячи пассажиров и 158 кондукторов без масок. 109 кондукторов получили выговор, 49 — лишены премии за сентябрь, при повторном нарушении к ним применят более строгие меры, вплоть до увольнения, рассказал во время совещания замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим.

