Туристы из Казани опасаются, что их анализы на COVID-19 могли в спешке перепутать

Фото: Фото Ильи Репина

Отдыхавшие в Турции казанцы Марина и Иван В., ставшие тест на коронавирус по прилету, пожаловались, что их анализы отправились на посторонний электронный ящик.



По словам туристки, в аэропорту ее неприятно поразила организация забора биоматериала:

— Все делалось бегом, в паспорт мой толком не посмотрели, и к нам, и к другим сдававшим этот тест в аэропорту у медиков был только один вопрос: «Оплатили? Покажите квитанцию!. А потом только пробирки замелькали — и все: «Следующий!»

Фото Ильи Репина

В четверг на телефон Марины пришло СМС из Центра гигиены и эпидемиологии РТ: «Результаты исследований отправлены на e-mail…» — и дальше неизвестный туристке адрес электронной почты. После звонка на номер с «Памятки прибывающему» через несколько часов результаты анализов пришли на настоящий адрес Марины В. Анализы оказались отрицательным, но супруги сомневаются: если в спешке были перепутаны адреса, то где гарантия, что не перепутали и пробирки с биоматериалом?



— Вдруг это на самом деле вовсе не наши анализы? Это ведь не в ресторане подгоревший бифштекс принесли, тут жизненно важный вопрос решается, и ошибки недопустимы!

Подробнее об этой истории в материале «Реального времени».

