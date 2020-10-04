Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском метро начал работать поезд с обеззараживателем воздуха

12:18, 04.10.2020
В казанском метро начал работать поезд с обеззараживателем воздуха

В Казани запустили новый поезд в метро, оснащенный системой обеззараживания воздуха. Поезд прибыл в Татарстан еще в мае, однако начал работу в метро только на днях.

Он представляет собой один длинный вагон, внутри которого отсутствуют перегородки, благодаря которым можно пройти из одного конца поезда в другой. Поезд оснастили USB-розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, утром пассажирам будут включать бодрящий холодный свет, а вечером — расслабляющий теплый.

Ранее «Реальное время» сообщало, что у Казанского метрополитена появился поезд метро с защитой от распространения COVID-19.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также