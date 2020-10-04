В казанском метро начал работать поезд с обеззараживателем воздуха

В Казани запустили новый поезд в метро, оснащенный системой обеззараживания воздуха. Поезд прибыл в Татарстан еще в мае, однако начал работу в метро только на днях.

Он представляет собой один длинный вагон, внутри которого отсутствуют перегородки, благодаря которым можно пройти из одного конца поезда в другой. Поезд оснастили USB-розетками для зарядки гаджетов. Кроме того, утром пассажирам будут включать бодрящий холодный свет, а вечером — расслабляющий теплый.

Ранее «Реальное время» сообщало, что у Казанского метрополитена появился поезд метро с защитой от распространения COVID-19.

