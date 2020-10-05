Главное за выходные: Минниханов поручил жестко контролировать ношение масок, митинг за перенос трассы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 5 октября.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе. Баку готов пойти на это в случае, если Ереван представит «временную повестку вывода войск с оккупированных территорий».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение самым жестким образом контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах.
- В Казани запустили новый поезд в метро, оснащенный системой обеззараживания воздуха.
- В Казани прошла акция памяти погибшей нижегородской журналистки Ирины Славиной. Активисты возложили цветы к стихийному мемориалу у часов на улице Баумана.
- На Камчатке после загрязнения воды неизвестными химикатами берег оказался усеян мертвыми обитателями океана.
- В Казани уличные художники установили очередной арт-объект на берегу Казанки — статую в виде дриады, которая призвана напомнить горожанам о том, как важно беречь природу.
- В Казани произошел крупный пожар, загорелось здание автосервиса.
- Создатель Telegram Павел Дуров на своем канале озвучил причины сбоев в работе приложения, произошедших ночью 3 октября. По его словам, приложение не работало в течение часа по всей Европе из-за сбоя в работе оборудования его компании.
- За отказ сдать тест на коронавирусную инфекцию в Татарстане оштрафовали уже 14 человек.
- В Казани прошел митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань.
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