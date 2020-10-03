За отказ сдать тест на COVID-19 в Татарстане оштрафовали уже 14 туристов

Фото: Илья Репин

За отказ сдать тест на коронавирусную инфекцию в Татарстане оштрафовали уже 14 человек. Об этом сообщила сегодня главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Среди 52 тыс. пассажиров, прибывших из Турции, у 11 татарстанцев выявлена новая коронавирусная инфекция.

Фото: Илья Репин

«На лиц, которые уклонились от обследования на Covid по прибытии из-за рубежа, составлены протоколы. Уже составлено 60 протоколов, по 14 из них судами приняты решения о наложении штрафов на сумму более 109 тыс. рублей», — сообщила Марина Патяшина.

Напомним, что сдача теста и предоставление результатов является обязательными. Сделать этом можно прямо в аэропорту.