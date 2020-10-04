В Азербайджане назвали условие для прекращения огня в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Баку готов пойти на это в случае, если Ереван представит «временную повестку вывода войск с оккупированных территорий».

realnoevremya.ru

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены», — передает его слова «РИА Новости».

Сегодня генеральный прокурор Азербайджана сообщил, что в результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе страны погиб человек, еще 32 получили ранения. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что удар по Гяндже был нанесен по его распоряжению. Он же приказал прекратить стрельбу.

