В Казани загорелось здание автосервиса

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Казани сегодня днем загорелось здание автосервиса в Авиастроительном районе.

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Информация о пожаре в здании на улице Михаила Миля поступила в экстренные службы в 15:25.

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Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытое горение происходит внутри складского помещения. Пока что из-за сильного задымления площадь не удается установить. С места объявлен ранг пожара №1БИС. В 15:41 спасатели локализовали пожар, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.