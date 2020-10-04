В Казани загорелось здание автосервиса
В Казани сегодня днем загорелось здание автосервиса в Авиастроительном районе.
Информация о пожаре в здании на улице Михаила Миля поступила в экстренные службы в 15:25.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытое горение происходит внутри складского помещения. Пока что из-за сильного задымления площадь не удается установить. С места объявлен ранг пожара №1БИС. В 15:41 спасатели локализовали пожар, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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