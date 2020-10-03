«Месяц из реки изливается яд»: Юрий Дудь опубликовал видео загрязнения океана на Камчатке

Фото: @yurydud

На Камчатке после загрязнения воды неизвестными химикатами берег оказался усеян мертвыми обитателями океана. Фото и видео с места опубликовал журналист Юрий Дудь.

Местные серфингисты сняли с океан с высоты, и обнаружили неизвестное пятно. Как рассказал журналисту серфер Антон Морозов, отдыхающие заподозрили неладное еще три недели назад: вода перестала быть соленой, а после занятий у них проявились симптомы отравления.

«В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. [...] Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза» — цитирует Дудь слова серфингиста.



Спутниковые снимки Greenpeace показали, что пятно появилось от реки, которая впадает в океан.

«Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было» — заявил Дудь.

В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края организовали работу по выявлению причин загрязнения прибрежных вод.



«Мы внимательнейшим образом продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — цитируют в ведомстве губернатора Владимира Солодова.

