В Казани начался митинг за перенос трассы М-12

В Казани начался митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань. Акция является согласованной. Как передает корреспондент «Реального времени», на акцию пришли около сотни человек.

Протест проходит в сквере Славы, около станции метро «Проспект Победы». Жители населенных пунктов (в основном Лаишевского района), через которые должна пройти дорога, требуют изменения ее маршрута. По мнению некоторых активистов, власти должны вернуться к первоначальному плану, по которому автобан затрагивает поселок Кзыл-Байрак.

Приглашение на встречу распространялось через соцсети и мессенджеры. Организатором митинга выступило татарстанское региональное отделение партии «ЛДПР».

Как сообщало «Реальное время», контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана заключила в конце августа госкомпания «Автодор». Восьмой этап автомагистрали построят от пересечения с дорогой федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с дорогой регионального значения Сорочьи Горы — Шали с мостом через Волгу. Согласно договору, все работы будут завершены к 30 июня 2024 года.

Однако мегапроект вызвал немало дискуссий в республике. Часть активистов считают, что строительство автомагистрали повлечет вырубку деревьев, загрязнение и обмеление водоемов (Архиерейского озера) и разделения поселка Орел на две части. Кроме того, далеко не все рады будущему соседству своих домов с автобаном.

Как прокомментировали в казанском Кремле, с застройщиками ведется продолжительное обсуждение вопроса. Определяется окончательная трассировка, которая будет зависеть от нескольких факторов: экономической эффективности, логистики и «от того, насколько это коснется не только татарстанцев, но и жителей других регионов».