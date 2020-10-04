В Казани почтили память журналистки Ирины Славиной
В Казани прошла акция памяти погибшей нижегородской журналистки Ирины Славиной. Активисты возложили цветы стихийному мемориалу у часов на улице Баумана.
Рядом с портретом погибшей активисты поставили черную табличку с надписью «Не простим».
Сообщается, что сотрудники полиции были на чеку: они заранее предупредили активистов о недопустимости проведения митинга.
Напомним, что главного редактора издания «Коза Пресс» (Koza.Press) из Нижнего Новгорода Ирину Славину нашли мертвой около здания регионального МВД. Известная журналистка скончалась от ожогов. Она совершила самосожжение.
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