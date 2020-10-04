Дуров назвал причину сбоя в Telegram, затронувшего Казань

Создатель Telegram Павел Дуров на своем канале озвучил причины сбоев в работе приложения, произошедших ночью 3 октября. По его словам, приложение не работало в течение часа по всей Европе из-за сбоя в работе оборудования его компании.

— Мы устранили неполадки в приложении для iOS, обновление отправляется в AppStore. Кроме того, мы вносим изменения в сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риск таких проблем в будущем. Приносим извинения за отсутствие связи — написал Дуров.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои фиксировали в большинстве крупных городов Европы. В России о сбоях сообщалось в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других крупных городах.

Напомним, недавно Telegram запустил функцию комментариев к постам (пост Дурова о сбое набрал к настоящему моменту уже 4,2 тысячи комментариев).