Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим
Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение самым жестким образом контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Президент РТ поручил контролировать ситуацию в части соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Ношение средств индивидуальной защиты — масок, особенно в общественных местах, в транспорте, в магазинах в Татарстане является обязательным.
Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана выразили обеспокоенность нарушениями санитарных норм в трудовых коллективах.
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