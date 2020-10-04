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Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим

09:04, 04.10.2020
Минниханов поручил жестким образом контролировать масочный режим
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение самым жестким образом контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Президент РТ поручил контролировать ситуацию в части соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Ношение средств индивидуальной защиты — масок, особенно в общественных местах, в транспорте, в магазинах в Татарстане является обязательным.

kzn.ru

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана выразили обеспокоенность нарушениями санитарных норм в трудовых коллективах.

Общество Татарстан
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