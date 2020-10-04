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В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности

01:25, 04.10.2020
В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности. Показатель увеличился почти на 20%.

По данным Росстата, в августе в республике скончались 4 254 человека, что на 701 человек больше, чем в августе прошлого года. Рост показателя составил 19,6%.

Смертность возросла в целом по России. Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший прирост наблюдается в Башкирии, там количество умерших увеличилось на 751. Татарстан — на втором месте.

Ранее Росстат назвал число умерших от COVID-19 россиян.

Общество Татарстан
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