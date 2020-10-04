В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности
В Татарстане по итогам августа отмечен рост смертности. Показатель увеличился почти на 20%.
По данным Росстата, в августе в республике скончались 4 254 человека, что на 701 человек больше, чем в августе прошлого года. Рост показателя составил 19,6%.
Смертность возросла в целом по России. Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший прирост наблюдается в Башкирии, там количество умерших увеличилось на 751. Татарстан — на втором месте.
Ранее Росстат назвал число умерших от COVID-19 россиян.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым