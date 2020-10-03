Заразившегося COVID-19 Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких
Заразившегося COVID-19 бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонним воспалением легких, об этом сообщила его жена Марина.
Коронавирусом болеет не только экс-президент, но и его дочь, рассказала женщина в своем видеообращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.
Несмотря на воспаление легких, Порошенко «обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью». Он четко придерживается прописанного протокола лечения, рассказала жена политика.
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