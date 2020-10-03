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Заразившегося COVID-19 Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких

17:59, 03.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Заразившегося COVID-19 Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких
Фото: wikimedia.org Администрация Президента Украины

Заразившегося COVID-19 бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в одну из киевских больниц с двусторонним воспалением легких, об этом сообщила его жена Марина.

Коронавирусом болеет не только экс-президент, но и его дочь, рассказала женщина в своем видеообращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Несмотря на воспаление легких, Порошенко «обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью». Он четко придерживается прописанного протокола лечения, рассказала жена политика.

В начале сентября Россия ввела санкции против Петра Порошенко.

ОбществоВластьМедицина
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