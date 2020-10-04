Стало известно, что в пятницу состояние Дональда Трампа резко ухудшилось

Состояние президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, резко ухудшилось. Об этом заявил субботу глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

По словам Медоуз, у президента была повышенная температура, а уровень сатурации (насыщения крови кислородом) резко снизился.

«Вчера утром мы действительно испытывали обеспокоенность по этому поводу. У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился» — рассказал Марк Медоуз в эфире телеканала Fox News (цитата по ТАСС).

Спикер добавил, что сейчас состояние президента не вызывает опасений.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией Трамп заразился коронавирусом. В ночь на субботу стало известно, что его госпитализировали в больницу.

