В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом
В Татарстане подтвержден 79-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе РТ.
73-летний мужчина был госпитализирован с внебольничной двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Пациент страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.
Напомним, вчера стало известно о двух смертях от COVID-19.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым