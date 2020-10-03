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В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом

12:09, 03.10.2020
В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвержден 79-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе РТ.

73-летний мужчина был госпитализирован с внебольничной двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Пациент страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, вчера стало известно о двух смертях от COVID-19.

Общество Татарстан
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