Врач из Нижнекамского COVID-госпиталя рассказала о страхах пациентов

Врач-кардиолог кардиологического отделения №2 Нижнекамской ЦРМБ Ольга Носова, отработавшая первую двухнедельную смену в COVID-госпитале, рассказала о состоянии пациентов.

Ольга Носова рассказала, что заболевшие коронавирусом пациенты, попадая в госпиталь, напуганы.

«Среди пациентов — люди, перенесшие инфаркт, страдающие гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Все эти пациенты нуждаются в кислороде. Конечно, они очень напуганы, они не понимают, с каким заболеванием столкнулись. Некоторые просят: «Пожалуйста, разъясните нам, что это за болезнь». Мы им рассказываем, учим, как себя вести в данной ситуации», — рассказала Носова.

По словам доктора, в последнее время увеличилось количество заразившихся молодых людей. И несмотря на молодость, болезнь протекает тяжело.

«Многие пациенты эмоционально лабильны, их нужно успокаивать. Мы стараемся, чтобы пациенты чувствовали в нас уверенность. Мы должны вселять в них силы, внушать им веру, что они обязательно поправятся», — вспоминает Носова.

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