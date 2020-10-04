Вирусолог допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 весной 2021 года

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

Он считает, что коронавирус в нашей популяции задержится надолго. «Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — передает URA.RU.

realnoevremya.ru

Аграновский отметил, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года. Спад не будет быстрым: «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету».

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры против распространения коронавируса для того, чтобы избежать повторного введения режима самоизоляции.