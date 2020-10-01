Вирусологи рассказали о главной ошибке заболевших COVID-19

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян — нежелание обращаться к врачам.

Он посоветовал не заниматься самолечением и в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью.

realnoevremya.ru

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет», — сказал вирусолог в эфире «Национальной службы новостей».

Основной симптом коронавируса — отсутствие обоняния, однако это может говорить также о гриппе или ОРВИ. Самостоятельно отличить вирусы друг от друга довольно сложно. Главное — провести тест.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что если у заболевшего коронавирусом температура поднялась до 37,5 градуса, то ему лучше лечиться в домашних условиях.

Ранее вирусолог дал советы, как укрепить иммунитет осенью.