Эксперты рассказали, где татарстанцы предпочитали проводить отпуск этим летом

Отдыхавшие вне своего региона жители Татарстана этим летом чаще всего выбирали для отдыха Крым, Башкортостан и Краснодарский край. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость». В тех же направлениях, по сообщениям аналитиков, татарстанцы арендовали жилье.



В целом по России самым популярным направлением стало озеро Байкал — его бы порекомендовали друзьям 32% респондентов. Крым порекомендовали 30%, Краснодарский край — 28%, Санкт-Петербург — 24%, а Москву — 10%.

Карелия понравилась 21% респондентов, «Золотое кольцо» — 16%. Дальний Восток в качестве направления предложили бы 10% опрошенных.

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38% опрошенных россиян отмечали, что больше всего на отдыхе им запомнилось знакомство с достопримечательностями, культурой и традициями посещаемых регионов. 24% отмечали живописные пейзажи, 16% — хорошую погоду.

Довольны отпуском 90% опрошенных россиян, и лишь менее 1% оказались недовольны отдыхом: 61% женщин жаловались на недостаточное количество мест для проведения досуга, 44% мужчин отмечали как недостаток вынужденные ограничения из-за коронавируса — измерение температуры, масочный режим, а еще закрытие музеев. Список раздражителей пополнили неразвитый сервис, невысокое качество пляжей, трудности с инфраструктурой и транспортом.

Напомним, «Реальное время» сообщало о стоимости поездок в Сочи в октябре.