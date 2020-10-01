В РКБ Татарстана открываются дополнительные COVID-отделения

В Республиканской клинической больнице Татарстана 2 октября открываются дополнительные отделения для пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями.

Отделения для оказания акушерской, специализированной терапевтической, хирургической и травматологической помощи пациентам, у которых подтвержден коронавирус, открываются для усиления работы и в помощь специалистам Республиканской инфекционной больницы Татарстана.

realnoevremya.ru / Илья Репин

«На фоне роста заболеваемости ОРВИ и, как следствие, увеличения количества обращений в инфекционные стационары важно, чтобы тяжелые пациенты, требующие консилиумных решений, получали своевременное специализированное лечение. Это заболевшие коронавирусной инфекцией, беременные женщины, мужчины и женщины всех возрастов, пострадавшие в ДТП или с различными заболеваниями», — рассказал заместитель главного врача Марсель Миннуллин.



РКБ будет работать штатно. Необходимые плановые обследования и госпитализации, в том числе оказание высокотехнологичной помощи продолжатся, сообщили в пресс-службе РКБ.

