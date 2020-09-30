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Москонцерт отменил продажу билетов на октябрьские мероприятия

23:22, 30.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Москонцерт отменил продажу билетов на октябрьские мероприятия

Москонцерт сообщил о полной приостановке продажи билетов на мероприятия, назначенные на октябрь.

«В данный момент у нас остановлена продажа билетов на мероприятия 1-31 октября. Билеты не будут продаваться на все наши мероприятия — как концерты, так и спектакли», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Москонцерта.

Напомним, что в Москве уровень заболеваемости коронавирусом резко вырос. Мэр столицы Сергей Собянин призвал пожилых горожан оставаться дома, а работодателей попросил возвращать сотрудников на удаленную работу.

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