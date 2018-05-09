Хидиятов Ильгиз Ринатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (1997 г.), Институт государственной службы при президенте Республики Татарстан по специальности «государственное и муниципальное управление» (2005 г.).
Трудовая деятельность:
1997 — 1999 гг. — врач-хирург в больницах городов Казани и Арска.
1999 — 2001 гг. — начальник оперативного отдела Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.
2001 — 2005 гг. — начальник отдела кадровой политики МЗ РТ.
2005 — 2009 гг. — главный врач ГУЗ «Пестречинская ЦРБ».
С 23 сентября 2009 по 27 апреля 2018 гг. — главный врач ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ».
С 27 апреля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ».
Депутат районного совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
Врач первой категории по организации здравоохранения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 29, корпус "А"
- Телефон: +7(843) 519-26-00
- Email: rkod.mzrt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018