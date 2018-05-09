Хидиятов Ильгиз Ринатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (1997 г.), Институт государственной службы при президенте Республики Татарстан по специальности «государственное и муниципальное управление» (2005 г.).

Трудовая деятельность:

1997 — 1999 гг. — врач-хирург в больницах городов Казани и Арска.

1999 — 2001 гг. — начальник оперативного отдела Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ.

2001 — 2005 гг. — начальник отдела кадровой политики МЗ РТ.

2005 — 2009 гг. — главный врач ГУЗ «Пестречинская ЦРБ».

С 23 сентября 2009 по 27 апреля 2018 гг. — главный врач ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ».

С 27 апреля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ».

Депутат районного совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.



Врач первой категории по организации здравоохранения.

Дата последнего обновления: