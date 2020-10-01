В Роспотребнадзоре РФ считают, что Россия выйдет на плато в 9 тыс. заразившихся коронавирусом

Россия может выйти на плато по количеству заражений COVID-19 в течение двух недель, максимальное количество заболевших в сутки не превысит 9 тыс. человек, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия-24».

Сроки выхода на плато зависят от уровня сознательности граждан. Если все люди будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то в скором времени рост заболеваемости прекратится.

realnoevremya.ru

Пшеничная заметила, что на данный момент эпидемическая ситуация в России не является критической, речь идет о сезонном росте уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, передает ТАСС.