Главное о коронавирусе на 26 сентября: в Татарстане не носят маски, в Москву возвращается самоизоляция

Фото: Василий Иванов

Татарстан — в тройке регионов с наименьшим приростом заболевших

Замминистра внутренних дел Татарстана — начальник полиции Алексей Соколов рассказал, что за 2 недели в республике резко выросло количество нарушений масочного режима. Жители республики не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. В числе вопросов, которые они обсудили, — взаимодействие региональных властей и прокуратуры в период пандемии.

Рустам Минниханов призвал татарстанцев строго соблюдать меры против COVID-19. По его словам, несмотря на то, что Татарстан «занимает и в стране, и в округе позитивное место», это не повод расслабляться.

Татарстан снова занял второе место в тройке регионов с наименьшим приростом заболевших СOVID-19.

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Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против волгоградского «Ротора» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соперник казанцев получил разрешение местного Роспотребнадзора для проведения встречи. Основной состав «Ротора» 2 недели находился на карантине из-за положительных тестов на коронавирус.

В соцсетях жалуются на огромные очереди в инфекционной больнице Казани. По словам пациентов, сначала обслуживают тех, кто приехал на скорой помощи. Тем, кто пришел сам, приходится ждать приема по многу часов.

Пожизненный иммунитет к коронавирусу

За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 068 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 151 438 человек, а выздоровевших — до 943 218 человек.



Зафиксировано 99 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 20 324 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 45,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 379 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 220,1 тыс. человек.

Директор Центра «Вектор» Ринат Максютов допустил, что при определенных условиях может формироваться пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции.

В Московской области людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, рекомендовано снова соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.

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Российские ученые предложили лечить тяжелых больных COVID-19 так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Симптомы в обоих случаях очень схожи.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что несмотря на некоторый рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России, такого взлета, как весной, не будет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в городе начнется досрочно, поскольку с 28 сентября почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома из-за ограничений по коронавирусу.

Руководителям московских предприятий рекомендовано вновь перевести на удаленку как можно больше сотрудников.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что блюда из морской рыбы, яиц и молочные продукты помогают легче перенести коронавирусную инфекцию.

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Онлайн-ретейлер Wildberries подсчитал, что в России спрос на одноразовые маски вырос сразу на 126%. В Москве и Московской области он подскочил в три раза.

В интервью «Реальному времени» токсиколог и популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал о неработающих препаратах, которые входят в клинические рекомендации Минздрава. В их число входит арбидол.

«Хитрость» коронавируса



В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 32 844 146 человек, 994 208 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 078 798). На второй строчке — Индия (5 992 532), на третьей — Бразилия (4 717 991). Россия на четвертом месте (1 138 509), на пятом — Колумбия (806 038).



Больше всего смертей зафиксировано в США (204 497). За ними следуют Бразилия (141 406), Индия (94 503), Мексика (76 243) и Великобритания (42 060).



Экспериментальная вакцина от коронавируса от компании Johnson&Johnson (J&J) вызвала у большинства добровольцев устойчивый иммунный ответ и показала хорошие показатели безопасности.

От AstraZeneca потребовали раскрыть необычные симптомы от вакцины: медики нашли несоответствие в докладах компании и Оксфордского университета по симптомам у добровольцев. В июле и сентябре из-за этого приостанавливали исследования препарата.

Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что замедление реакции организма на вторжение инфекции — ключевая«хитрость» коронавируса.

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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами: и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что во время протестов участники не соблюдали социальную дистанцию, что привело к росту суточного количества заразившихся коронавирусом.

В ходе протестной акции против ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на Трафальгарской площади в Лондоне задержаны 10 человек. Об этом сообщает полиция британской столицы.

Маргарита Головатенко