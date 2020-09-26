Татарстан снова попал в тройку регионов с наименьшим приростом заболевших СOVID-19

Татарстан занял второе место в рейтинге субъектов с наименьшими темпами прироста коронавирусной инфекции за сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



realnoevremya.ru / Илья Репин

Прирост по республике составил 0,3%, такой же прирост в Ненецком автономном округе и Чувашии, а еще в Московской, Смоленской и Тульской областях. Наименьший прирост — в Чечне –0,2%.

На третьем месте с приростом в 0,4% — Башкирия, Иркутская и Челябинская области.