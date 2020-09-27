Токсиколог рассказал, что арбидол не помогает при коронавирусе

В интервью «Реальному времени» токсиколог и популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал о неработающих препаратах, которые входят в клинические рекомендации Минздрава. В их число входит арбидол.

По словам доктора, его изучали и в России, и в Китае. Масштабные клинические исследования провели в Китае, и они показали, что против коронавируса арбидол бессилен. Более того, действующее вещество арбидола работает в лаборатории на мышах и клетках, но не показывает эффективность на человеке в случае всех заболеваний, против которого он назначается.

— Как только началась история с коронавирусом — китайцы немедленно перепробовали все препараты, которые оказались у них под рукой. И против гепатита С, и против ВИЧ, и против гриппа (а мы знаем, что арбидол изначально позиционировался как препарат против гриппа). И ничего не получилось. Провели масштабные клинические исследования, и мы можем с высокой степенью уверенности говорить: арбидол никоим образом в отношении коронавируса не работает, — говорит Водовозов.

