«Рубин» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором» в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против волгоградского «Ротора» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соперник казанцев получил разрешение местного Роспотребнадзора для проведения встречи. Основной состав «Ротора» 2 недели находился на карантине из-за положительных тестов на коронавирус. По этой причине волгоградский клуб получил два технических поражения в РПЛ из-за неявки на матчи против «Краснодара» и «Ростова».

«Рубин» подходит к встрече в Волгограде практически в оптимальном составе. На прошедшей неделе в общую группу вернулся вратарь Юрий Дюпин, пропустивший несколько матчей команды. Отбыл дисквалификацию полузащитник Хван Ин Бом и сможет сыграть с «Ротором».

У волгоградской команды к поединку с «Рубином» тренировались 14 футболистов. Кто именно готов выйти на поле остается неизвестным. Напомним, в составе «Ротора» на данный момент выступают два игрока казанской команды, которые находятся в аренде — защитник Данил Степанов и полузащитник Зурико Давиташвили.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча в 19:00 по мск.