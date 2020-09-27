«Рубин» сыграет в гостях с волгоградским «Ротором» в матче РПЛ
Сегодня «Рубин» в гостях сыграет против волгоградского «Ротора» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соперник казанцев получил разрешение местного Роспотребнадзора для проведения встречи. Основной состав «Ротора» 2 недели находился на карантине из-за положительных тестов на коронавирус. По этой причине волгоградский клуб получил два технических поражения в РПЛ из-за неявки на матчи против «Краснодара» и «Ростова».
«Рубин» подходит к встрече в Волгограде практически в оптимальном составе. На прошедшей неделе в общую группу вернулся вратарь Юрий Дюпин, пропустивший несколько матчей команды. Отбыл дисквалификацию полузащитник Хван Ин Бом и сможет сыграть с «Ротором».
«Ротор» готовится к «Рубину»https://t.co/7rHVM2IXpq pic.twitter.com/YI4N8ptRj4— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 22, 2020
У волгоградской команды к поединку с «Рубином» тренировались 14 футболистов. Кто именно готов выйти на поле остается неизвестным. Напомним, в составе «Ротора» на данный момент выступают два игрока казанской команды, которые находятся в аренде — защитник Данил Степанов и полузащитник Зурико Давиташвили.
Встреча состоится сегодня на стадионе «Волгоград Арена». Начало матча в 19:00 по мск.СпортФутбол Татарстан
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