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Wildberries: в России спрос на маски вырос на 126%

16:03, 26.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Wildberries: в России спрос на маски вырос на 126%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Онлайн-ретейлер Wildberries подсчитал, что в России спрос на одноразовые маски вырос сразу на 126%. В Москве и Московской области он подскочил в три раза.

«25 сентября по сравнению с 18 сентября (аналогичным днем неделю назад) спрос на одноразовые и медицинские маски в России вырос на 126%», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Многоразовые маски в стране стали искать на 62% чаще. На антисептики спрос подскочил на 81%, на дезинфицирующие средства — на 58%.

При этом аналитики онлайн-ретейлера утверждают, что дефицита средств защиты не будет.

Напомним, за последние сутки в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавируса. В России выявлено 7 523 новых случая.

АналитикаОбществоМедицина
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