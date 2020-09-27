Директор «Вектора» рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу

Директор Центра «Вектор» Ринат Максютов допустил, то при определенных условиях может формироваться пожизненный иммунитет к коронавирусной инфекции.



«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — приводит его слова «РИА Новости».

Максим Платонов

Максютов рассказал о разрабатываемой «Вектором» вакцине: антитела к коронавирусу вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, однако титр, достаточный для защиты, формируется после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.

Ранее сообщалось, что на регистрации в России находятся пять вакцин от коронавируса, в числе которых разработка Центра «Вектор» Роспотребнадзора России.