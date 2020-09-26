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МВД Татарстана фиксирует все больше нарушений масочного режима

16:58, 26.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
МВД Татарстана фиксирует все больше нарушений масочного режима
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Замминистра внутренних дел Татарстана — начальник полиции Алексей Соколов рассказал, что за две недели в республике резко выросло количество нарушений масочного режима. Жители республики не носят маски и не соблюдают дистанцию.

«Количество выявляемых нами нарушений становится кратно выше. Если две недели назад мы ежедневно документировали 200—400 нарушений, то на сегодня их 500—600», — приводит слова главного полицейского республики пресс-служба президента Татарстана.

Чаще всего нарушения отмечаются в магазинах и транспорте.

Фото: realnoevremya.ru

На еженедельном республиканском совещании Соколов доложил, что на 24 сентября в Татарстане пресечено свыше 95,5 тысячи административных нарушений эпидемиологических правил.

Решениями судов приостановлена деятельность 23 юрлиц. В отношении должностных лиц составлено почти 3,4 тысячи административных материалов.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:05
    это все просто повод для сбора штрафа с населения. выборы прошли же.
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