Вакцина Johnson&Johnson от коронавируса вызвала у большинства добровольцев иммунный ответ

Экспериментальная вакцина от коронавируса от компании Johnson&Johnson (J&J) вызвала у большинства добровольцев устойчивый иммунный ответ и показала хорошие показатели безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на WSJ.

Результаты утвердили решение компании начать крупное исследование на поздней стадии с участием до 60 тысяч человек, которое ответит на вопрос о безопасности вакцинации от коронавируса.

mos.ru

На этой неделе компания заявляла, что результаты испытания вакцины в фазе 1/2 оказались положительными. Исследование третьего этапа даст результаты к концу этого года или в начале следующего года.

Напомним, в ВОЗ не исключили, что число жертв коронавируса может достигнуть 2 млн человек.