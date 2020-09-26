Минниханов обсудил с заместителем генпрокурора взаимодействие в период пандемии

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. Они обсудили сотрудничество региональных властей и надзорного ведомства.

В том числе Минниханов и Зайцев говорили о взаимодействии в период пандемии коронавируса, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

На встрече также присутствовали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов.