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Минниханов обсудил с заместителем генпрокурора взаимодействие в период пандемии

16:29, 26.09.2020
Минниханов обсудил с заместителем генпрокурора взаимодействие в период пандемии

В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем Генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым. Они обсудили сотрудничество региональных властей и надзорного ведомства.

В том числе Минниханов и Зайцев говорили о взаимодействии в период пандемии коронавируса, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: president.tatarstan.ru

На встрече также присутствовали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и секретарь Совета безопасности РТ Рафаиль Гильманов.

ОбществоВласть Татарстан
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