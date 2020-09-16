Главное о коронавирусе на 16 сентября: проверка на сохранение антител у татарстанцев, рост акциза на сигареты

На выборы в РТ поставили 3,3 млн масок и 2,9 млн пар перчаток



За последние сутки в Татарстане подтвердились 20 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 17 — контактные. В Казани выявили 15 новых заболевших.



На 16 сентября в Татарстане зафиксировано 6 900 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 5 677 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике — 68.



Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике не было случаев, когда коронавирус распространялся в течение 90 дней, о чем накануне говорила глава федерального ведомства Анна Попова. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков также прокомментировал данные: «Я не уверен, что после выздоровления. У нас есть ряд пациентов, которые находятся на длительном этапе лечения, когда у них симптоматика проходит, но остаются положительные результаты (тестов). Возможно, об этом идет речь».

В ЦИК Татарстана рассказали о соблюдении мер безопасности во время проведения голосования. На все избирательные участки республики в период выборов поставили 3,3 млн масок и 2,9 млн перчаток, а еще 38,7 тыс. литров антисептических средств. Процесс обеспечивали 428 сотрудников санитарных служб, использовано 286 единиц дезинфекционного оборудования.

Фото Рината Назметдинова

На вторник в Татарстане насчитывалось 20 завозных случаев заражения COVID-19. Из Турции прибыли пять заболевших туристов, из Крыма — семь, из Краснодарского края — восемь.



В Татарстане идет второй этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19 — у прошедших в июне тестирование на антитела к коронавирусу повторно берут пробы, чтобы выяснить, сохранился ли иммунитет.



В Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что заболевших коронавирусом среди школьников и студентов в республике нет.

Вакцинация от COVID-19 может стать регулярной

За последние сутки в России выявлено 5 670 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 809 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 079 519 человек, а выздоровевших — до 890 114 человек.



Зафиксировано 132 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 18 917 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 41,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 301 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 223,6 тыс. человек.

Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс: чтобы компенсировать рост расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом, хотят увеличить ставки акциза на 20% на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты.

Врачи рекомендовали женщинам не заводить детей во время тестирования вакцины от коронавируса. Тем беременным, кому уже вкололи «Спутник V», приостановят программу и будут наблюдать за развитием беременности.

Фото mos.ru

В Белоруссии вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», разработанным центром Гамалеи, стартует «буквально через месяц». Клинические испытания начались вчера.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы в обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину заявил, что необходимо запретить передачу российской вакцины в любые страны, пока не будет вакцинировано все население России.



Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев выразил мнение, что вакцинация от коронавируса может стать такой же регулярной необходимостью, как иммунизация против гриппа.



Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят: «Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься».

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что стоит ожидать вторую, третью и последующую волны коронавируса до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

Утрата биоразнообразия из-за коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 29 582 122 человека, 935 211 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 606 561). На второй строчке — Индия (5 020 359), на третьей — Бразилия (4 382 263). Россия остается на четвертом месте (1 069 873, данные не обновлены), на пятом — Перу (738 020).



Больше всего смертей зафиксировано в США (195 942). За ними следуют Бразилия (133 119), Индия (82 066), Мексика (71 678) и Великобритания (41 753).

Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема заявила, что утрата биоразнообразия в мире напрямую связана с распространением таких опасных инфекций, как новый коронавирус.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в стране может быть готова через несколько недель. Вчера же он продемонстрировал в телеэфире новый тест, выявляющий наличие COVID-19 в течение 15 минут.

Также американский лидер рассказал, что пандемия коронавируса стала самым трудным моментом за его президентский срок.

За сутки в Чехии зафиксировали 1 677 новых случаев коронавирусом, это на 639 больше показателя, чем днем ранее. Это новый рекорд в стране. Всего в Чехии выявили 38 896 случаев коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что длительные последствия вызываемого новым коронавирусом заболевания остаются неизвестными.



Английская футбольная премьер-лига поддержала идею внедрения паспорта здоровья для возвращения болельщиков на стадионы в условиях пандемии коронавируса.

Компания Apple вчера провела презентацию своих новинок и впервые с 2012 года не показала новую линейку iPhone. Уже второй раз из-за коронавируса мероприятие прошло в формате видеопрезентации без гостей в зале.

Дарья Пинегина