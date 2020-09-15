В ЦИК Татарстана рассказали о соблюдении мер безопасности во время проведения голосования

Для проведения информационной работы с населением по разъяснению необходимости предпринимаемых противоэпидемиологических мероприятий на выборах в этом году потребовалось немало усилий, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.



«Уверен, что общими усилиями, так же как и во время общероссийского голосования, нам удалось обеспечить безопасность здоровья всех участников выборов: членов избирательных комиссий, здоровье которых было вновь застраховано, наблюдателей, сотрудников медицинских служб и правоохранительных органов и в первую очередь наших избирателей», — сказал он.

На все избирательные участки республики в период выборов поставили 3,3 млн масок и 2,9 млн перчаток, а еще 38,7 тыс. литров антисептических средств. Процесс организовывало 428 сотрудников санитарных служб и 286 единиц дезинфекционного оборудования. Обработанная площадь избирательных участков дезинфицирующими средствами — 450 тыс. кв. м.

21,2 тыс. членов избиркома были застрахованы на случай болезни на 500 тыс. рублей. Татарстан стал первым регионом с подобным опытом.

Напомним, ЦИК Татарстана сообщил, что в дни голосования в республике более 21 тысячи наблюдателей следили за ходом выборов.