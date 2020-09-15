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В Белоруссии назвали дату начала вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V»

19:55, 15.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Белоруссии назвали дату начала вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
Фото: pixnio.com

В Белоруссии вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V», разработанным центром Гамалеи, стартует «буквально через месяц».

«Буквально через месяц белорусов начнут прививать российской вакциной от коронавируса, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич», — цитирует ТАСС сообщение телеканала «Беларусь 24».

Поручение по подготовке поставки первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию в ходе встречи в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дал глава России Владимир Путин.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы предложил запретить передачу российской вакцины в любые страны, пока не будет вакцинировано население всей России.

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