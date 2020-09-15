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За последнее время 20 туристов привезли коронавирус в Татарстан

12:09, 15.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последнее время 20 туристов привезли коронавирус в Татарстан

На вторник в Татарстане насчитывается 20 завозных случаев заражения COVID-19, рассказала замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она сообщила, что из Турции прибыли пять заболевших туристов, из Крыма — семь, из Краснодарского края — восемь.

Авдонина доложила, в аэропорту Казани за сутки инспекторы досмотрели 41 самолет. Были проверены 5 549 пассажиров и членов экипажей.

Ранее «Реальное время» подсчитало, что выездной трафик из России обрушился почти в 30 раз.

ОбществоМедицина Татарстан
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