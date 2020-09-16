Рост акциза на сигареты в России покроет «коронавирусные» расходы

Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс: чтобы компенсировать рост расходов бюджета из-за ситуации с коронавирусом, предложено увеличить ставки акциза на 20% на табачную продукцию, сигареты и электронные сигареты, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.



Согласно поправкам, ставка акциза на сигареты в 2021 году составит 2 359 рублей за 1 000 штук, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ и рассмотрит его на заседании камбина.

Напомним, в конце июля в России предложили ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения.

