Жаворонков о распространении COVID-19 до 90 дней: «Я не уверен, что после выздоровления»

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Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике не было случаев, когда коронавирус распространялся в течение 90 дней.

О том, что перенесший коронавирус пациент может после своего выздоровления выделять вирус до 90 дней, вчера заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Эта информация, скорее всего, будет проверяться, и понятно, что у нас пока небольшой период наблюдения. Мы об этом уже говорили — чтобы досконально узнать инфекцию, нужно как минимум три, четыре, пять лет. С коронавирусом мы живем только полгода с небольшим. Поэтому, конечно, на сегодня новые данные проверяются, они будут уточняться, они требуют изучения и напряженности иммунитета, и насколько сохраняется иммунитет», — сказала Авдонина, отметив, что повторных случаев заражения коронавирусом в РТ не зарегистрировано.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков также прокомментировал данные Поповой:

«Я не уверен, что после выздоровления. У нас есть ряд пациентов, которые находятся на длительном этапе лечения, когда у них симптоматика проходит, но остаются положительные результаты (тестов). Возможно, об этом идет речь. Критерием выздоровления являются два отрицательных результата. Соответственно, если у пациента еще положительный результат, он не считается выздоровевшим. Поэтому говорить о том, он 90 дней после выздоровления... Если я правильно понимаю, госпожа Попова не об этом говорила».