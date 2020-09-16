Врачи рекомендовали тестирующим вакцину от коронавируса женщинам не беременеть

Врачи рекомендовали женщинам не заводить детей во время тестирования вакцины от коронавируса. Тем, кто уже начал колоть «Спутник V», приостановят программу и будут наблюдать за развитием беременности.

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — цитирует «РИА Новости» протокола клинического исследования вакцины.

Напомним, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат прошел только два этапа исследований и сейчас идет третий — клинические тесты на большом количестве добровольцев. Этот этап продлится около полугода, участвовать будут более 30 тысяч волонтеров.