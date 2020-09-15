Главное о коронавирусе на 15 сентября: прививки у метро в Казани, вакцину испытывают на депутатах Госдумы
Прививка около метро
За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случаев коронавируса, все контактные. Восемь человек госпитализированы, 14 лечатся дома.
Всего на 15 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 880 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 662 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. Умерли 68 человек.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, что в Казани теперь можно получить прививку от гриппа возле метро: возле большинства станций метро стоят бригады. Опознавательным знаком является машина скорой помощи. Сейчас Минздрав рассматривает возможность поставить бригады в торговых центрах. Напомним, ранее Минздрав и Роспотребнадзор республики предупреждали, что осень может принести в регион микст-инфекцию — смесь гриппа и коронавируса.
- Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, комментируя итоги избирательного процесса в Татарстане, сказал, что контекст мировой пандемии коронавирусной инфекции стал спецификой единого дня голосования в этом году.
- В Татарстане и других регионах РФ идет второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19.
Лишение выплат за отказ от вакцинации
За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 605 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 073 849 человек, а выздоровевших — до 884 305 человек.
Зафиксировано 150 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 18 785 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 41,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 218 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218,3 тыс. человек.
- По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки.
- В России на сегодняшний день на регистрации находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, уже зарегистрирован.
- В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали сбор средств, который объявил главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов, чтобы накормить врачей, работающих с коронавирусными пациентами. В ведомстве утверждают, что законодательство не позволяет готовить пищу для врачей за счет бюджета.
- Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» отменили «из-за невозможности обеспечить безопасность его проведения».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что некоторые парламентарии участвуют в качестве добровольцев в III фазе исследований COVID-вакцины Sputnik V.
- Роспотребнадзор РФ сообщил, что в некоторых регионах страны уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения.
- Исследователи из НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2.
- Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
- Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что бета-каротин играет наиболее важную роль в защите организма от сезонных заболеваний, поэтому в осенний период, когда повышен уровень заболеваемости, стоит употреблять содержащие его продукты.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что «никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет». Еще он заявил, что случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса сейчас единичны.
- В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) предложили лишать медицинских работников определенных мер социальной поддержки за отказ пройти вакцинацию от коронавируса.
- Михаил Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому необходимо соблюдать предписания специалистов.
Индонезия привлекает мафию
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 29 279 316 человек, 928 403 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 554 820). На второй строчке — Индия (4 930 236), на третьей — Бразилия (4 345 610 ). Россия на четвертом месте (1 064 438), на пятом — Перу (729 619).
Больше всего смертей зафиксировано в США (194 536). За ними следуют Бразилия (132 006), Индия (80 776), Мексика (71 049) и Великобритания (41 726).
- С 1 октября Зимбабве возобновляет международное авиасообщение и прием иностранных туристов.
- С полуночи 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Россией. Это означает и отмену двухнедельного карантина для приезжающих в страну, однако после открытия границы будут усилены противоэпидемические мероприятия.
- Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке: это белковое соединение, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.
- Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему приостановлены в США до завершения проверки Соединенными Штатами серьезного побочного эффекта в Великобритании. Испытания не возобновятся до тех пор, пока не проведут свою проверку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и группа по вопросам безопасности. Набор добровольцев перенесен как минимум до середины недели.
- Американские ученые заявили: чтобы избежать новой волны коронавируса, каждому человеку необходимо употреблять в нужном количестве продукты, содержащие витамины А, В, С и D.
- Правоохранительные органы Индонезии хотят привлечь главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением правил для борьбы с распространением коронавируса. Такой план представил в парламенте заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно. Он пообещал, что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека при контроле за жителями.
- Старший преподаватель по биохимии и клеточной биологии Университетского колледжа Корка (Ирландия) Энн Мур пришла к выводу, что вакцина «Спутник V», как и другие, созданные на основе аденовирусов, безопасна, но ученый призывает дождаться третьего этапа испытаний.
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