Главное о коронавирусе на 15 сентября: прививки у метро в Казани, вакцину испытывают на депутатах Госдумы

Прививка около метро



За последние сутки в Татарстане подтвердились 22 новых случаев коронавируса, все контактные. Восемь человек госпитализированы, 14 лечатся дома.



Всего на 15 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 880 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 662 человек, в том числе 11 за минувшие сутки. Умерли 68 человек.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал, что в Казани теперь можно получить прививку от гриппа возле метро: возле большинства станций метро стоят бригады. Опознавательным знаком является машина скорой помощи. Сейчас Минздрав рассматривает возможность поставить бригады в торговых центрах. Напомним, ранее Минздрав и Роспотребнадзор республики предупреждали, что осень может принести в регион микст-инфекцию — смесь гриппа и коронавируса.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, комментируя итоги избирательного процесса в Татарстане, сказал, что контекст мировой пандемии коронавирусной инфекции стал спецификой единого дня голосования в этом году.

Фото Рината Назметдинова

В Татарстане и других регионах РФ идет второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19.

Лишение выплат за отказ от вакцинации

За последние сутки в России выявлено 5 529 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 605 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 073 849 человек, а выздоровевших — до 884 305 человек.



Зафиксировано 150 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 18 785 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 41,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 218 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 218,3 тыс. человек.



По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки.

В России на сегодняшний день на регистрации находятся две отечественные и две зарубежные вакцины от COVID-19. Препарат «Спутник V», разработанный центром Гамалеи, уже зарегистрирован.

В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали сбор средств, который объявил главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов, чтобы накормить врачей, работающих с коронавирусными пациентами. В ведомстве утверждают, что законодательство не позволяет готовить пищу для врачей за счет бюджета.

Фото tukai-crb.ru

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» отменили «из-за невозможности обеспечить безопасность его проведения».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что некоторые парламентарии участвуют в качестве добровольцев в III фазе исследований COVID-вакцины Sputnik V.

Роспотребнадзор РФ сообщил, что в некоторых регионах страны уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения.

Исследователи из НИУ «Высшая школа экономики» обнаружили молекулы микроРНК, потенциально способные подавлять репликацию всех коронавирусов человека, в том числе SARS-CoV-2.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что бета-каротин играет наиболее важную роль в защите организма от сезонных заболеваний, поэтому в осенний период, когда повышен уровень заболеваемости, стоит употреблять содержащие его продукты.

Фото pravmir.ru

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что «никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет». Еще он заявил, что случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса сейчас единичны.

В Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) предложили лишать медицинских работников определенных мер социальной поддержки за отказ пройти вакцинацию от коронавируса.

Михаил Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому необходимо соблюдать предписания специалистов.



Индонезия привлекает мафию

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 29 279 316 человек, 928 403 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 554 820). На второй строчке — Индия (4 930 236), на третьей — Бразилия (4 345 610 ). Россия на четвертом месте (1 064 438), на пятом — Перу (729 619).



Больше всего смертей зафиксировано в США (194 536). За ними следуют Бразилия (132 006), Индия (80 776), Мексика (71 049) и Великобритания (41 726).



С 1 октября Зимбабве возобновляет международное авиасообщение и прием иностранных туристов.

С полуночи 15 сентября Южная Осетия открыла границу с Россией. Это означает и отмену двухнедельного карантина для приезжающих в страну, однако после открытия границы будут усилены противоэпидемические мероприятия.

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке: это белковое соединение, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Испытания вакцины AstraZeneca от COVID-19 по-прежнему приостановлены в США до завершения проверки Соединенными Штатами серьезного побочного эффекта в Великобритании. Испытания не возобновятся до тех пор, пока не проведут свою проверку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и группа по вопросам безопасности. Набор добровольцев перенесен как минимум до середины недели.

Фото astrazeneca.com

Американские ученые заявили: чтобы избежать новой волны коронавируса, каждому человеку необходимо употреблять в нужном количестве продукты, содержащие витамины А, В, С и D.

Правоохранительные органы Индонезии хотят привлечь главарей крупных преступных группировок для контроля за соблюдением правил для борьбы с распространением коронавируса. Такой план представил в парламенте заместитель руководителя национальной полиции Гатот Прамоно. Он пообещал, что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие будут следить, чтобы члены преступных группировок не нарушали права человека при контроле за жителями.

Старший преподаватель по биохимии и клеточной биологии Университетского колледжа Корка (Ирландия) Энн Мур пришла к выводу, что вакцина «Спутник V», как и другие, созданные на основе аденовирусов, безопасна, но ученый призывает дождаться третьего этапа испытаний.

Маргарита Головатенко