В Татарстане и других регионах РФ идет второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19

В регионах России идет второй этап исследования по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди россиян. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На этом этапе у участников предыдущего исследования будут брать пробы с использованием той же тест-системы. К нему подключатся Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Нижегородская область и другие.

Научным координатором проекта является ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора.

Напомним, по итогам первого этапа исследований в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1—6 лет) и раннего школьного (7—13 лет) возраста. В Татарстане иммунитет к вирусу есть уже у 20% жителей.