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В правительстве России напомнили, что угроза заражения коронавирусом остается

15:23, 14.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В правительстве России напомнили, что угроза заражения коронавирусом остается
Фото: realnoevremya.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому необходимо соблюдать предписания специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин обратил внимание, что именно в осенний период начинаются заболевания ОРВИ, гриппом: «Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию».

Глава российского правительства добавил, что на сегодняшний день продолжается координация действий по борьбе с распространением COVID-19: ведется постоянный мониторинг ситуации и тестирование на наличие инфекции.

Ранее премьер-министр России подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Ну вот, выборы прошли.Сейчас можно закрыть на самоизоляцию.
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