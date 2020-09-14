В правительстве России напомнили, что угроза заражения коронавирусом остается

Председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил, что угроза заражения коронавирусом остается, поэтому необходимо соблюдать предписания специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин обратил внимание, что именно в осенний период начинаются заболевания ОРВИ, гриппом: «Поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, для этого необходимо следовать предписаниям специалистов. Прежде всего носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию».

Глава российского правительства добавил, что на сегодняшний день продолжается координация действий по борьбе с распространением COVID-19: ведется постоянный мониторинг ситуации и тестирование на наличие инфекции.



Ранее премьер-министр России подписал постановление о новых стимулирующих выплатах для работников, участвующих в борьбе с коронавирусом.