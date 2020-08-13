Роспотребнадзор Татарстана: «К третьему этапу снятия ограничений мы близки»

Третий этап разрешат уже в ближайшие дни

Татарстан близок к третьему этапу снятия ограничений, рассказала сегодня замглавы республиканского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Ходатайство о согласовании перехода на этот этап уже находится на рассмотрении на федеральном уровне ведомства.

— Сегодня ситуация стабильная, 0,5% — средний недельный темп прироста. На днях мы надеемся перейти на третий этап и получить разрешение на снятие части ограничений.

Конкретные меры по снятию Авдонина анонсировать не стала — зато разъяснила, какие ограничения точно сохранятся:

масочный режим;

усиленный санитарно-дезинфекционный режим;

запрет на мероприятия с большим количеством людей;

максимальная изоляция жителей — рекомендация без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей, которая действует и сейчас;

изоляция для лиц старше 65 лет.

Конкретные меры по снятию Авдонина анонсировать не стала — зато разъяснила, какие ограничения точно сохранятся: масочный режим. Фото Максима Платонова

«Мы посмотрим, в какой степени можем снять некоторые ограничения, и предложим правительству. На уровне Кабинета министров [Татарстана] будет принято то или иное решение», — добавила Авдонина.



Напомним, что в целом третий этап снятия ограничений подразумевает работу всех магазинов и предприятий сферы услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Как мы видим, часть этих послаблений в какой-то мере уже реализована: так, работают кафе и торговые центры, хотя и с определенными условиями по нахождению в них посетителей.

Впрочем, в рамках общения с журналистами обсуждалось как минимум одно конкретное послабление — Авдонина сообщила, что в числе предложений будет открытие кинотеатров.

Авдонина сообщила, что в числе предложений будет открытие кинотеатров. Фото Максима Платонова

«Осенью нас ждет микст-инфекция»

Вместе с тем Авдонина предупредила: при ухудшении эпидемиологической ситуации в рамках сезонного подъема заболеваний ОРВИ и гриппом возможны дополнительные ограничительные мероприятия. В этом нет ничего нового — подобные действия Роспотребнадзор предпринимал и раньше в тех городах, где порог по ОРВИ был превышен. В числе таких мер чаще всего бывает ограничение работы образовательных учреждений — традиционный карантин по ОРВИ.

Пока не вполне ясно, как новая коронавирусная инфекция будет сосуществовать с уже привычным гриппом. Авдонина отметила, что группы риска у этих заболеваний разные — если COVID-19 угрожает преимущественно людям в возрасте, то грипп — еще и детям, а также беременным.

— То, что было у нас в апреле — мае, это была моноинфекция, только коронавирус. Осенью нас ждет микст-инфекция: присоединятся и грипп, и другие ОРВИ, всего их более 200. Наша первая задача — максимально защитить население от гриппа, не менее 60% охватить прививками. Это будет сентябрь, максимум октябрь. Это фильтры во всех организованных коллективах. По поводу образовательных организаций есть очень хорошая мера, которую мы каждый год используем, — максимальное разобщение детских коллективов и приостановление учебного процесса. Это решение принимает директор школы по согласованию с Министерством образования [республики].

Для вакцинации от гриппа будут работать выездные бригады на крупных предприятиях, а также стационарные пункты у станций метро

Авдонина добавила, что для вакцинации от гриппа будут работать выездные бригады на крупных предприятиях, а также стационарные пункты у станций метро, и призвала всех провакцинироваться.

Александр Артемьев