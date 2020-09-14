В Минздраве Татарстана объяснили, что больницы не имеют права кормить запертых в «красной зоне» врачей

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В Министерстве здравоохранения Татарстана прокомментировали сбор средств, который объявил главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов, чтобы накормить врачей, работающих с коронавирусными пациентами. В ведомстве утверждают, что законодательство не позволяет готовить им за счет бюджета.

«В бюджетах больниц средства на организацию питания предусмотрены исключительно для пациентов стационаров, и направление средств на питание сотрудников будет признано нецелевым использованием бюджетных средств. В период пандемии питание сотрудников, вынужденных длительно пребывать на рабочих местах, организовывается из различных источников, не связанных с бюджетами учреждений здравоохранения», — цитирует ответ министерства портал chelny-biz.ru.

Ранее Сабирзянов написал открытое письмо главе Мензелинского района Айдару Салахову с просьбой выделить продукты на питание врачей из «ковидного» отделения. Главврач сообщил, что выделенных ранее денег хватило только на первый месяц. Поэтому руководитель больницы попросил благотворительной помощи.